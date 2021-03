Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep și Angelique Kerber au invins, vineri seara, in primul tur al probei de dublu feminin, de la turneul de tenis WTA de la Miami, cuplul alcatuit din belgianca Elise Mertens și bielorusa Aryna Sabalenka, capi de serie numarul 1, calificandu-se in optimile de finala. Perechea alcatuita…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a reusit victoria sa cu numarul 400 pe un tablou principal WTA, 3-6, 6-4, 6-0 cu Caroline Garcia (Franta) , joi, in runda a doua a turneului Miami Open, potrivit site-ului oficial al circuitului profesionist feminin (WTA) .

- Tenismanul roman Marius Copil a fost invins de ecuadorianul Emilio Gomez, cu 6-3, 6-4, luni, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului ATP Masters 1.000 de la Miami. Copil (30 ani, 220 ATP) s-a inclinat in fata sud-americanului (29 ani, 168 ATP) dupa o ora si 10…

- Perechea Horia Tecau (Romania) / Kevin Krawietz (Germania) s-a calificat in finala probei de dublu din cadrul turneului ATP de la Rotterdam (Olanda), competitie dotata cu premii in valoare totala de 980.580 euro. Tenismenul constantean si partenerul sau au invins, in semifinale, scor 7-6 (5), 6-7 (3),…

- Perechea formata din tenismanul roman Horia Tecau si germanul Kevin Krawietz a fost invinsa de cuplul croat Nikola Mektic/Mate Pavic cu 7-6 (9-7), 6-2, duminica, in finala probei de dublu a turneului ATP de la Rotterdam, dotat cu premii totale de 980.580 euro.

- Perechea compusa din tenismanul roman Horia Tecau si germanul Kevin Krawietz s-a calificat in finala probei de dublu a turneului ATP de la Rotterdam, dotat cu premii totale de 980.580 euro, sambata seara, dupa ce a trecut cu 7-6 (5), 6-7 (3), 10-6, de cuplul Henri Kontinen (Finlanda)/Edouard Roger-Vasselin…

- Perechea alcatuita din tenismanul roman Horia Tecau si germanul Kevin Krawietz s-a calificat in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului ATP de la Rotterdam, dotat cu premii totale de 980.580 euro, joi, dupa ce a trecut cu 6-3, 6-4 de rusii Karen Hacianov/Andrei Rublev. Tecau si noul sau partener…

- Tenismanul roman Horia Tecau si brazilianul Marcelo Melo au fost invinsi de cuplul Ariel Behar (Uruguay)/Gonzalo Escobar (Ecuador) cu 7-6 (4), 6-3, sambata, in sferturile de finala ale probei de dublu la turneul Murray River Open (ATP), de la Melbourne, dotat cu premii totale de 320.775 dolari.…