Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, a declarat ca stie cum joaca viitoarea sa adversara din optimi de la Australian Open, belgianca Elise Mertens, dar stie ce are de facut in meciul...

- Jucatoarea romana Simona Halep, numarul trei mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe kazaha Iulia Putinteva cu 6-1, 6-4, sambata, la Melbourne, informeaza...

- Simona Halep, 28 de ani, 3 WTA, o va intalni pe sportiva belgiana Elise Metrens, 24 de ani, 17 WTA, in optimile de finala de la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. Pana in prezent cele doua sportive s-au mai intalnit de trei ori in circuitul WTA, Simona Halep caștigand doua meciuri,…

- Simona Halep, 28 de ani, 3 WTA, o va intalni pe sportiva belgiana Elise Mertens, 24 de ani, 17 WTA, in optimile de finala de la Australian Open.Partida dintre Simona Halep și Elise Metrens se va disputa luni, 27 ianuarie, la o ora care urmeaza sa fie anunțata ulterior de catre organizatori. Pana in…

- Jucatoarea romana Simona Halep, numarul trei mondial, s-a calificat in runda a treia a turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o fara probleme pe britanica Harriet Dart, cu 6-2, 6-4, joi, la Melbourne. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea)

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, o va infrunta pe britanica Harriet Dart in runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce aceasta a invins-o marti, la Melbourne, pe japoneza Misaki Doi cu 2-6, 6-4, 7-6 (10-6). Dart (23 ani,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, a apreciat ca a avut un meci ''dificil'' contra americancei Jennifer Brady, marti, la Melbourne, dar s-a aratat bucuroasa de calificarea in turul secund la Australian Open. ''Cu siguranta a fost un meci…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, nr. 3 mondial, va fi antrenata de belgianul Wim Fissette, cel care a colaborat in 2014 si cu romanca Simona Halep, relateaza L'Equipe. Osaka, castigatoare la US Open 2018 si Australian Open 2019, va fi antrenata de Wim Fissette, cel care in acest an a fost…