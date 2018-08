Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul elvetian Roger Federer, detinatorul trofeului, a fost eliminat miercuri in semifinale la Wimbledon de sud-africanul Kevin Anderson, 2-6, 6-7 (5-7), 7-5, 6-4, 13-11, dupa un meci de 4 ore si 17 minute. Federer, 36 de ani, numarul 2 mondial, in cursa pentru cucerirea celui de-al noualea trofeu…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, fost lider mondial, s-a calificat miercuri in semifinalele turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa o victorie in patru seturi cu japonezul Kei Nishikori, 6-3, 3-6, 6-2, 6-2. Djokovic, acum locul 21 mondial, nu mai atinsese o semifinala de Mare Slem din septembrie…

- Tenismanul croat Ivo Karlovic (39 ani) a fost eliminat in turul al doilea al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa cinci seturi, 6-7 (5/7), 3-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/4), 13-11, de germanul Jan-Lennard Struff, intr-o partida disputata miercuri. Karlovic a reusit 61 de asi pe parcursul acestui meci…

- Tenismanul elvetian Stan Wawrinka l-a invins in patru seturi, cu 1-6, 7-6 (7/3), 7-6 (7/5), 6-4, pe bulgarul Grigor Dimitrov, numarul 6 mondial, intr-o partida din primul tur al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, semnand astfel prima sa victorie in fata unui jucator din top 10 ATP dupa mai bine…

- Tenismanul britanic Andy Murray, fost numarul unu mondial, s-a oprit in turul secund al turneului ATP pe iarba de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 661.085 euro, dupa ce s-a inclinat in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4, in fata compatriotului sau Kyle Edmund, favoritul numarul…

- Stan Wawrinka, campion la Roland Garros in 2015 și finalistul ediției de anul trecut, a fost eliminat in runda inaugurala a turneului de Mare Șlem de la Roland Garros. Elvețianul, ajuns pe locul 30 in clasament dupa ce o accidentare la genunchi l-a ținut multe luni in afara terenului, a fost eliminat…

- Tenismanul elvetian Stan Wawrinka, finalist anul trecut al turneului de Mare Slem de la Roland Garros, a fost eliminat inca din primul tur al intrecerii de pe zgura pariziana, inclinandu-se luni in fata spaniolului Guillermo Garcia-Lopez, locul 67 mondial, in cinci seturi, 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (7/5),…

