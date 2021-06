Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea, numarul 54 mondial, s-a calificat, miercuri, turul trei al turneului de la Roland Garros, potrivit news.ro. Cirstea a trecut in turul doi de italianca Martina Trevisan, locul 97 WTA, scor 6-4, 3-6, 6-4, dupa doua ore si 37 de minute de joc. Citește…

- Sorana Cîrstea continua și la Roland Garros parcursul foarte bun din ultima perioada: sportiva noastra este în turul trei, dupa ce a trecut de incomoda Martina Trevisan (97 WTA).Cîrstea a avut nevoie de doua ore și 37 de minute pentru a o învinge pe Trevisan, scor 6-4, 3-6,…

- Belinda Bencic (a zecea favorita a întrecerii de la Paris) a parasit Grand Slam-ul de la Porte d'Auteuil în turul al doilea. Elvețianca a fost învinsa fara drept de apel de Daria Kasatkina (37 WTA), rusoaica continuând parcursul de la Roland Garros.Rusoaica s-a impus…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (31 ani, 54 WTA ) s-a calificat in runda secunda la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului, dupa ce a invins-o, in runda inaugurala, scor 7-6 (5), 6-2, pe britanica Johanna Konta (30 ani, 20 WTA), cap de serie nr. 19.Gratie acestui succes, Sorana…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (30 ani, 74 WTA) a ratat calificarea in turul secund la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. In runda inaugurala, Irina Begu a fost invinsa, in doua seturi, scor 6-7 (6), 2-6, de americanca Serena Williams (39 ani, 8 WTA, cap de serie nr. 7),…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, favorita 2, a devenit adversara romancei Ana Bogdan in turul doi al turneului Roland Garros de la Paris, al doilea Grand Slam al anului, dupa ce a eliminat-o pe jucatoarea romana Patricia Tig cu 6-4, 7-6 (5), dupa un meci echilibrat. Patricia Tig, care a dat…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Maria Bara a reusit sa acceada in runda a doua a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o, marti, la Paris, pe britanica Jodie Burrage, cu 7-5, 6-3. Bara (26 ani, 122 WTA)…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (nr. 66 WTA) s-a calificat in turul secund al turneului WTA de la Miami, dupa ce a invins-o, in doua seturi simetrice, scor 6-2, 6-2, pe Katrina Scott (SUA, nr. 442 WTA), intr-o partida contand pentru runda inaugurala. Gratie acestui succes, Sorana Cirstea si-a…