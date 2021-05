Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea are parte de un start excelent la turneul de la Strasbourg (Franța). Sportiva noastra s-a calificat in optimile competiției dupa ce a invins-o pe „veterana“ Venus Williams, in trei seturi, scor 6-1, 2-6, 6-1. A fost un meci reușit al Soranei, care capata și mai multa incredere inainte…

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Dulgheru s-a calificat in finala turneului ITF de la Saint-Gaudens (Franta), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa ce a invins-o, sambata, pe elvetianca Viktorija Golubic, cu 7-5, 6-0. Dulgheru (31 ani, 674 WTA) a invins-o pe principala favorita a turneului…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (31 ani, 67 WTA) s-a calificat in finala turneului WTA de la Istanbul (Turcia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 235.238 de dolari.In semifinale, Sorana a invins-o, in doua seturi simetrice, scor 6-4, 6-4, pe ucraineanca Marta…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep, nr. 3 WTA, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami, dupa ce a invins-o, in trei seturi, scor 3-6, 6-4, 6-0, pe Caroline Garcia (Franta), intr-o partida contand pentru runda a doua. Gratie acestui succes, Simona Halep si-a asigurat…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (nr. 66 WTA) s-a calificat in turul secund al turneului WTA de la Miami, dupa ce a invins-o, in doua seturi simetrice, scor 6-2, 6-2, pe Katrina Scott (SUA, nr. 442 WTA), intr-o partida contand pentru runda inaugurala. Gratie acestui succes, Sorana Cirstea si-a…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (30 ani, nr. 67 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 1.835.490 dolari, dupa ce a invins-o, luni, 8 martie, in turul intai, in doua seturi,…

- Petra Kvitova a cucerit primul titlu dupa aproape doi ani de pauza. Jucatoarea ceha a facut instrucție cu Garbine Muguruza in finala de la Doha.A fost 6-2 pentru Kvitova in primul set. In actul secund, dubla campioana de la Wimbledon a caștigat cel mai spectaculos schimb de mingi.Kvitova a inchis setul…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (30 ani, 67 WTA) a ratat calificarea in optimile de finala ale turneului WTA de la Lyon (Franta), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 235.238 de dolari. Cap de serie nr. 6, Sorana a fost invinsa, scor 4-6, 0-6, de sarboaica Nina…