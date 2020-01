Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana Simona Halep, numarul trei mondial, s-a calificat in semifinalele turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a spulberat-o pe estoniana Anett Kontaveit cu 6-1, 6-1, miercuri, la Melbourne. Halep a atins pentru a doua oara semifinalele la…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, numarul unu mondial, si-a luat revansa in fata cehoaicei Petra Kvitova (nr. 7), pe care a invins-o marti in doua seturi, 7-6 (8/6), 6-2, calificandu-se in semifinalele primului turneu de Mare Slem al anului, Openul Australiei. Barty (23 ani), eliminata…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, s a calificat, luni, la Melbourne, in sferturile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa 6 4, 6 4 cu belgianca Elise Mertens, cap de serie numarul 16.Halep 28 ani , a patra favorita, s a impus dupa o…

- Romanca Simona Halep o va intalni pe jucatoarea estoniana Anett Kontaveit in sferturile de finala ale turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce baltica a trecut de poloneza Iga Swiatek cu 6-7 (4), 7-5, 7-5, luni, la Melbourne. Halep, numarul trei mondial, s-a impus cu…

- Jucatoarea greaca de tenis Maria Sakkari, 23 WTA, a eliminat-o vineri, in turul 3 al turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, pe americanca Madison Keys, locul 11 WTA, cap de serie nr. 10. Grecoaica s-a impus dupa o ora si un sfert in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4.…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams s-a calificat in turul al treilea al Openului Australiei, pentru a 19-a oara in 20 de participari la turneul de Mare Slem de la Melbourne, dupa ce s-a impus in doua seturi, 6-2, 6-3, in fata slovenei Tamara Zidansek, intr-o partida disputata miercuri,…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova, fosta numarul unu mondial, a debutat cu stangul la Openul Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, fiind invinsa in doua seturi, 6-3, 6-4, de croata Donna Vekic, intr-o partida disputata marti la Melbourne. Sarapova (32 ani), aflata in…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, detinatoarea titlului, a invins-o pe cehoaica Marie Bouzkova (59 WTA), cu 6-2, 6-4, luni, la Melbourne, in prima runda a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. In turul secund, Osaka, numarul patru mondial, o va infrunta pe chinezoaica…