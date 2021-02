Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre victoria de duminica a Simonei Halep in meciul cu Iga Swiatek, unde Halep „a demonstrat ca și in tenis pe poate juca cu capul”. Simona Halep (locul 2 in clasamentul WTA) a castigat meciul si s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Australian…

- Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de tenis Australian Open, dupa ce a invins-o pe jucatoarea poloneza Iga Swiatek in optimi, in trei seturi: 3-6, 6-1, 6-4. Dupa un prim set disputat, poloneza s-a impus in cele din urma cu 6-3, dupa ce a caștigat un game pe serviciul Simonei.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, vineri, dupa ce a dispus cu 6-1, 6-3 de rusoaica Veronika Kudermetova, cap de serie numarul 32.

- Japoneza Naomi Osaka si americanca Serena Williams, doua dintre favoritele la castigarea trofeului, s-au calificat joi in optimile de finala ale Openului Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului din circuitul profesionist de tenis, dotat cu premii totale in valoare de 80 milioane dolari australieni.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a calificat dramatic in runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe australianca Ajla Tomljanovic, cu 4-6, 6-4, 7-5, miercuri, la Melbourne. Halep (29 ani), a doua favorita a turneului,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial si a doua favorita, o va infrunta pe australianca Lizette Cabrera in prima runda a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, care va debuta luni, la Melbourne, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului Gippsland Trophy (WTA 500) de la Melbourne, dotat cu premii totale de 565.530 dolari, dupa ce a invins-o pe germanca Laura Siegemund cu 6-2, 6-4.