Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul cinci mondial, a ratat calificarea in semifinalele Turneului Campioanelor de la Shenzhen (China), dupa ce a fost invinsa, vineri, de Karolina Pliskova (Cehia), cu 6-0, 2-6, 6-4, in ultimul meci din Grupa Violet.



Halep (28 ani) s-a inclinat dupa o ora si 43 de minute in fata cehoaicei (27 ani, 2 WTA), la capatul unui meci cu o desfasurare ciudata.



Halep a fost iesita complet din joc in primul set al confruntarii, dominat de Pliskova, care si l-a adjudecat cu 6-0, in doar 20 de minute, romanca adunand doar 10 puncte.

