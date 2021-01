Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, va juca primul sau meci din 2021 contra australiencei Ashleigh Barty, liderul mondial, vineri, in cadrul turneului demonstrativ ''A Day at the Drive'', care are loc la Adelaide, au anuntat organizatorii.

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a plecat marți spre Australia pentru primele turnee de tenis ale anului. Simona Halep a atras toate privirile in drumul spre Australia cu accesoriul pe care l-a avut cu ea. Campioana de la Wimbledon și Roland Garros a venit cu o geanta Christian Dior, in valoare de 2.750…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a declarat ca se simte pregatita mental pentru cele 14 zile obligatorii de carantina inaintea turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, relateaza Reuters. ''Stiu ca va fi dificil din punct de vedere mental, dar consider…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, numarul unu mondial, revine in competitie dupa o lunga pauza provocata de pandemia de coronavirus, urmand sa ia parte la unul dintre turneele WTA care vor avea loc la Melbourne, inaintea startului Openului Australiei, au anuntat joi organizatorii, citati…

- Americanca Sofia Kenin a fost aleasa jucatoarea anului 2020 in circuitul profesionist feminin de tenis (WTA) dupa ce a obtinut prima sa victorie intr-un turneu de Mare Slem, la Australian Open, transmite Reuters. La Australian Open, Kenin a trecut in semifinale de liderul mondial Ashleigh…

- In 2020, Kenin, 22 de ani, a castigat Australian Open si turneul de la Lyon, si a disputat o alta finala de grand slam, la Roland Garros, pierduta in fata polonezei Iga Swiatek, scor 4-6, 1-6. Celelalte sportive nominaliztae de WTA la titlul de jucatoarea anului au fost Simona Halep, Victoria Azarenka…

- Simona Halep (2 WTA) a atins o noua borna istorica in aceasta saptamana. Romanca a devenit a opta jucatoare din istorie in ceea ce privește numarul saptamanilor consecutive petrecute in Top 10 WTA. Simona Halep (Romania) a inceput a 334-a saptamana consecutiva in Top 10 WTA și a depașit-o pe celebra…