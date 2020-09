Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul 9 mondial, s-a calificat, luni, in runda a doua a turneului US Open, dupa ce a dispus cu 6-2, 5-7, 6-2 de compatrioata sa Misaki Doi (81 WTA), luni, in bula securizata de la arenele Flushing Meadows din New York. Osaka, dupa ce a fost constransa sa declare…

- Jucatoarea nipona Naomi Osaka, nr.10 mondial, a declarat forfait pentru finala turneului WTA de la Cincinnati, dotat cu premii totale de 1.950.079 dolari, programat in acest an la arenele Flushing Meadows din New York, din cauza unei accidentari, au anuntat, sambata, organizatorii competitiei, citati…

- La o zi dupa pauza istorica luata in semn de protest fata de injustitia rasiala, jucatoarea nipona Naomi Osaka s-a calificat in finala turneului WTA de la Cincinnati, dotat cu premii totale de 1.950.079 dolari, programat in acest an la arenele Flushing Meadows din New York, dupa ce a invins-o vineri…

- Americanca Serena Williams, nr.3 pe lista favoritelor, si nipona Naomo Osaka, cap de serie nr.4, s-au calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Cincinnati, dotat cu premii totale de 1.950.079 dolari, programat in acest an la arenele Flushing Meadows din New York. Luni, in turul secund,…

- Jucatoarea americana de tenis Shelby Rogers, ocupanta locului 116 in ierarhia mondiala, a produs surpriza turneului WTA de la Lexington (Kentucky), dotat cu premii totale in valoare de 202.250 de dolari, reusind sa o elimine pe principala favorita, compatrioata sa Serena Williams, in fata careia s-a…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, miercuri, fara a juca, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Praga, dotat cu premii totale de 202.250 dolari, dupa retragerea adversarei sale din optimi, ucraineanca Lesia Turenko, potrivit site-ului WTA, care nu precizeaza cauza neprezentarii.…

- Jucatoarea rusa de tenis Svetlana Kuznetova, laureata la US Open in 2004, a anuntat ca nu va participa la turneul de Mare Slem de la Flushing Meadows din acest an, invocand temerile legate de pandemia de Covid-19, informeaza AFP. "Din cauza situatiei defavorabile datorate coronavirusului,…

- Jucatoarea olandeza de tenis Kiki Bertens, numarul sapte mondial, a anuntat, vineri, ca s-a retras de la turneul US Open din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Reuters. Acesta anunt vine dupa ce spaniolul Rafael Nadal, numarul doi mondial si campionul en titre la Flushing Meadows, si liderul…