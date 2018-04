Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan se afla la cea mai buna clasare din cariera, locul 66, cu 902 de puncte, ea urcand de pe pozitia 66, dupa ce a ajuns pana in semifinale la Bogota. In Top 100 WTA sunt prezente alte patru romance. Sorana Cirstea se mentine pe locul 34, cu 1.355 de puncte, Irina-Camelia Begu pe 38, cu 1.270…

- Cifra istorica atinsa de Simona Halep! Jucatoarea in varsta de 26 de ani a inceput a 20-a saptamana de domnie in circuitul WTA, egaland-o pe legenda Kim Clijsters. Simona Halep este lider detasat in clasamentul dat publicitatii luni de catre Asociatia Tenisului Feminin (WTA), avand un…

- Americanca Serena Williams, revenita in circuitul profesionist de tenis dupa o absenta de 14 luni, si belarusa Victoria Azarenka au primit miercuri cate un wild-card (invitatie) pentru turneul WTA de la Miami (Florida), care va avea loc in perioada 20 -31 martie, au anuntat organizatorii, citati de…

- Simona Halep se mentine pe primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii astazi. Halep (26 ani), care a ajuns la a 18-a saptamana ca lider mondial, are un avans de 440 de puncte fata de a doua clasata, daneza Caroline Wozniacki. In Top 10 nu s-a produs…

- Ea va participa, incepand din aceasta saptamana, la turneul de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, la care va fi favorita principala. In Top 100 WTA sunt prezente alte cinci romance. Sorana Cirstea se mentine pe locul 35, cu 1.385 de puncte, la fel Irina-Camelia Begu, pe 36, cu 1.345 de…

- Iata programul romancelor la Doha: Simona Halep – Ekaterina Makarova, nu inainte de ora 15:00 Sorana Cirstea – Elise Mertens, nu inainte de ora 16:00 Monica Niculescu – Magdalena Rybarikova, nu inainte de ora 17:30 Mihaela Buzarnescu – Jelena Ostapenko, nu inainte de…

- Monica Niculescu, locul 99 WTA si favorita 8 in calificari, a eliminat-o, luni, pe rusoaica Maria Sharapova, in primul tur de la turneul de tenis Qatar Open. La aceasta competitie mai participa la simplu Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cirstea si Mihaela Buzarnescu.

- Jucatoarea belarusa de tenis Victoria Azarenka, fosta numar unu mondial, care a ratat intregul sezon 2017 din motive familiale, dupa nasterea fiului sau, va primi un wild-card pentru turneul de la Indian Wells (SUA), la care vor fi prezente si patru reprezentante ale Romaniei: Simona Halep, Irina-Camelia…