Rusoaica Liudmila Samsonova, locul 106 in ierarhia tenisului feminin, venita din calificari, s-a calificat surprinzator sambata in finala turneului WTA pe iarba de la Berlin, invingand un fost lider mondial, belarusa Victoria Azarenka, acum locul 16 WTA, in doua seturi, 6-4, 6-2, transmite presa internationala.



In prima ei finala in circuitul principal, Liudmila Samsonova, in varsta de 22 de ani o va intalni pe elvetianca Belinda Bencic, locul 12 mondial. Tot sambata, aceasta a eliminat-o in prima semifinala pe frantuzoaica Alize Cornet, in doua seturi, 7-5, 6-4. Pentru Belinda Bencic,…