Stiri pe aceeasi tema

- Elena Gabriela Ruse o va infrunta pe Jasmine Paolini, in primul meci de simplu de sambata, de la ora 14:00, in intalnirea care opune echipele feminine de tenis ale Romaniei si Italie, in play-off-ul Grupei Mondiale a competitiei Billie Jean King Cup, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Initial, acest…

- Echipa feminina de tenis a Romaniei este condusa cu 2-0 de Italia, in play-off-ul Grupei Mondiale a competitiei Billie Jean King Cup, dupa ce Mihaela Buzarnescu a fost invinsa dramatic de Martina Trevisan, cu 6-2, 2-6, 7-6 (5), vineri, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, iar

- Mihaela Buzarnescu a declarat, vineri seara, dupa înfrângerea în fata Martinei Trevisan, din întâlnirea România - Italia din play-off-ul Grupei Mondiale a competitiei Billie Jean King Cup, ca a muncit ca un "câine pe teren" si este extrem de dezamagita…

- Echipa feminina de tenis a Romaniei este condusa cu 2-0 de Italia, in play-off-ul Grupei Mondiale a competitiei Billie Jean King Cup, dupa ce Mihaela Buzarnescu a fost invinsa dramatic de Martina Trevisan, cu 6-2, 2-6, 7-6 (5), vineri, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, potrivit agerpres.ro.…

- Dupa primul meci al partidei Italia - Romaniei, nationala feminina de tenis peninsulara conduce cu 1-0, Elisabetta Cocciaretto (20 ani, 111 WTA) invingand-o pe Irina Maria Bara (26 ani, 132 WTA), scor 6-1, 6-4, vineri, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in play-off-ul Grupei Mondiale a Billie Jean…

- Echipa feminina de tenis a Italiei conduce formatia Romaniei cu 1-0, dupa ce Elisabetta Cocciaretto a intrecut-o pe Irina Maria Bara cu 6-1, 6-4, vineri, in play-off-ul Grupei Mondiale a Billie Jean King Cup, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Cocciaretto (20 ani, 111 WTA) a obtinut victoria dupa…

- Irina Maria Bara o va infrunta pe Elisabetta Cocciaretto in prima partida de simplu a intalnirii dintre echipele feminine de tenis ale Romaniei si Italiei, care va avea loc vineri si sambata in play-off-ul Grupei Mondiale a competitiei Billie Jean King Cup, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Meciul…

- Federația Romana de Tenis a anunțat gazda intalnirii din Billie Jean King Cup by BNP Paribas, noul nume sub care se desfașoara Fed Cup, dintre Romania și Italia, din 16 și 17 aprilie 2021, contand pentru play-off-ul Grupei Mondiale. Astfel, pentru acest meci, echipa Romaniei revine in Sala Polivalenta…