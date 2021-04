Echipa feminina de tenis a Romaniei a fost invinsa de formatia Italiei (3-1), in play-off-ul Grupei Mondiale a competitiei Billie Jean King Cup, dupa ce Mihaela Buzarnescu a fost intrecuta de Elisabetta Cocciaretto, cu 7-5, 7-6 (5), sambata, in Sala Polivalenta din Cluj. Buzarnescu (32 ani, 137 WTA) a pierdut la capatul unui meci epuizant […] The post Tenis: Romania a fost invinsa de Italia in Cupa Billie Jean King appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .