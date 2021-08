Tenis - Rafael Nadal nu va mai juca în acest an Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal a anuntat, prin intermediul retelelor de socializare, ca pune punct actualului sezon competitional, motivand ca are nevoie "de timp" pentru refacere, doarece "sufera mult mai mult decat ar fi trebuit de un an" din cauza accidentarii de la picior, informeaza agentia EFE. "Dupa ce am discutat cu familia si cu echipa, am luat aceasta decizie si cred ca este calea de urmat pentru a ma putea recupera total", a afirmat Nadal, care a fost constrans sa se retraga, la inceputul acestei luni, din turneul Masters 1.000 ATP de la Toronto, din cauza problemelor la… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

