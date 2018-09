Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a abandonat, marti, in prima runda a turneului WTA de la Guangzhou (China), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, la scorul de 4-6, 6-3, 3-1 pentru Christina McHale (SUA). Meciul s-a oprit dupa o ora si 51 de minute, in care americanca (26 ani,…

- Jucatoarea chineza de tenis Shuai Zhang, principala favorita a turneului WTA de la Hiroshima, s-a calificat in sferturile de finala ale acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari, invingand-o in doua seturi, 6-4, 7-6 (7/4), pe japoneza Nao Hibino, intr-o partida disputata…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost invinsa in doua seturi, 6-2, 6-1, de rusoaica Svetlana Kuznetova, intr-o partida din optimile de finala ale turneului WTA de la Washington, disputata joi. Bogdan (25 ani, 87 WTA) a fost recompensata cu un cec in valoare de 3.420 dolari si 30…

- Spaniola Garbine Muguruza, principala favorita a turneului feminin de tenis de la San Jose (SUA), a fost nevoita sa se retraga din aceasta competitie, dotata cu premii totale de 799.000 dolari. acuzand probleme la bratul drept, informeaza site-ul WTA. "Resimt o durere la bratul drept de…

- Jucatoarea germana de tenis Julia Goerges, principala favorita a turneului WTA de la Moscova, s-a oprit in sferturile de finala ale acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 750.000 de dolari, fiind invinsa vineri in doua seturi simetrice, 6-3, 6-3, pe sarboaica Olga Danilovic, in varsta…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea a fost eliminata, vineri seara, in sferturile de finala ale turneului BRD Bucharest Open, dupa ce a fost invinsa de favorita numarul 1 a competitiei, letona Anastasija Sevastova, cu scorul de 3-6, 6-3, 6-2. Cirstea, numarul 57 mondial, a inceput foarte…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost desemnata principala favorita a turneului feminin de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului, inaintea danezei Caroline Wozniacki si a spanioloaicei Garbine Muguruza, campioana en titre, in timp ce americanca Serena Williams,…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu si-a incheiat parcursul remarcabil din turneul WTA de la Birmingham (Anglia), dotat cu premii de 846.000 dolari, dupa ce a fost invinsa sambata in semifinale de cehoaica Petra Kvitova, cap de serie 4, cu 6-3, 6-2. Dupa ce a trecut in sferturi…