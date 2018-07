Stiri pe aceeasi tema

- Irina Begu (27 de ani, 42 WTA) și Andreea Mitu (24 de ani, 812 WTA) vor disputa azi finala de dublu impotriva perechii Danka Kovinici (Muntenegru, 23 de ani, 134 WTA)-Maryna Zanevska (Belgia, 24 de ani, 166 WTA). Prima semifinala de dublu a fost 100% romaneasca. A fost, de asemenea, interesanta, cu…

- Perechea formata din jucatoarele romane Mihaela Buzarnescu si Raluca Olaru a ratat calificarea in finala probei de dublu din cadrul BRD Bucharest Open in urma infrangerii suferite cu scorul de 4-6, 1-6 in semifinale in fata cuplului Danka Kovinic (Muntenegru)/Maryna Zanevska (Belgia). AGERPRES…

- Jucatoarea de tenis Irina Begu a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca ea si Andreea Mitu au castigat meciul din semifinalele turneului BRD Bucharest Open cu perechea Jaqueline Cristian/Elena-Gabriela Ruse pentru ca au fost mai active in super tiebreak. "Nu stiu ce s-a intamplat in setul…

- Mihaela Buzarnescu s-a calificat, vineri seara, in semifinalele turneului BRD Bucharest Open, dupa ce a invins-o in sferturile de finala pe chinezoaica Yafan Wang, numarul 84 in clasamentul WTA, cu scorul de 7-6 (4), 6-3. In semifinale, Mihaela Buzarnescu o va intalni pe croata Petra Martic,…

- Perechea formata din jucatoarea romana Irina Bara si Nicola Geuer (Germania) a fost eliminata in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului BRD Bucharest Open dupa ce a pierdut in fata cuplului Danka Kovinic (Muntenegru)/Maryna Zanevska (Belgia) cu scorul de 1-6, 2-6. Favorite numarul…

- Perechea formata din jucatoarele romane Irina Begu si Andreea Mitu s-a calificat, joi seara, in semifinalele probei de dublu ale turneului BRD Bucharest Open, dupa ce au invins cuplul Lidia Morozova (Belarus)/Aranxta Rus (Olanda), cu scorul de 7-5, 6-2. In startul partidei, Begu si Mitu…

- Perechea formata din jucatoarea romana Irina Bara si Nicola Geuer (Germania) s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis BRD Bucharet Open, dupa ce a invins in turul 1 cuplul Ulrikke Eikeri (Norvegia)/Polina Leykina(Rusia) cu 6-3, 6-4. Favorite…

- Perechea formata din Irina Begu si Andreea Mitu, beneficiara unui wild card, s-a calificat in sferturi la dublu la BRD Bucharest Open, informeaza news.ro.Begu si Mitu au trecut in primul tur de perechea Reka-Luca Jani/Chantal Smaklova (Ungaria/Slovacia), scor 6-2, 6-4, dupa 68 de minute de…