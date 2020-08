Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarele Laura Ioana Paar, Gabriela Ruse, Irina Bara si Alexandra Cadantu s-au calificat, sambata, in turul doi al turneului de categorie 125k de la Praga.Paar, locul 198 WTA, a trecut in primul tur de germana Jule Niemeier, numarul 301 mondial, scor 6-3, 6-4, potrivit news.ro. Citește…

- Jucatoarea romana de tenis Irina-Camelia Begu a facut un salt de 12 locuri in clasamentul WTA, de pe 82 pe 70, dupa ce a atins semifinalele turneului de la Praga, castigat duminica de Simona Halep, care se mentine pe pozitia secunda in aceasta ierarhie, insa diferenta fata de liderul Ashleigh Barty…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu o va intalni pe compatrioata sa Simona Halep in semifinalele turneului WTA de la Praga, dotat cu premii totale de 202.250 dolari, dupa ce a invins-o sambata pe spaniola Sara Sorribes Tormo, cu 6-2, 4-6, 6-2, intr-un meci din sferturile de finala. Begu…

- Jucatoarea romana Laura Paar (32 ani, 204 WTA) s-a calificat sambata in turul doi al calificarilor turneului WTA de la Praga (Cehia), dotat cu premii totale de 202.250 dolari, dupa ce a invins-o pe jucatoare ceha Linda Noskova (15 ani, 1.100 WTA) cu 6-2, 6-0, conform site-ului competitiei.Paar…

- Patru jucatoare romane de tenis vor evolua in calificarile turneului WTA de la Praga, dotat cu premii totale de 202.250 dolari. Este vorba despre Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse si Laura Paar și Irina Bara. Bara (159 WTA) va juca, sambata, in primul tur al tabloului preliminar cu poloneza Magdalena…

- Alexandra Cadanțu (30 de ani, 292 WTA), jucatoarea de tenis care ajunsese la un moment dat pana pe locul 59 in ierarhia feminina, s-a hotarat sa puna in practica experiența acumulata pentru a-i ajuta pe cei care vor sa invețe in tenis. ...