- Jucatoarea Patricia Tig, locul 88 WTA, s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului de la Istanbul, cu premii totale de 275.000 de dolari, anunța news.ro.Tig a invins-o in turul doi pe sportiva japoneza Misaki Doi, numarul 81 mondial si favorita 8, scor 6-2, 6-0. Meciul a durat…

- Patricia Țig a reușit un meci fantastic in optimile turneului de la Istanbul. Romanca a spulberat-o pe japoneza Misaki Doi, scor 6-2, 6-0, dupa un meci in care toate i-au mers perfect. Partida a durat o ora și șase minute. Singurele momente de echilibru s-au dus in primul sfert, pana la scorul de 3-2,…

- Jucatoarea de tenis Patricia Tig, locul 88 mondial, a acces în turul doi la turneul de la Istanbul, cu premii de 275.000 de dolari, potrivit News.ro.Tig a învins-o în runda inaugurala pe Olga Danilovic, din Serbia, locul 174 mondial, venita din calificari, scor 6-3, 7-5.Meciul…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams s-a calificat in sferturile de finala ale turneului US Open, ramanand in cursa pentru castigarea celui de-al 24-lea titlu de Mare Slem din cariera sa, dupa ce a invins-o cu 6-3, 6-7 (6/8), 6-3 pe grecoaica Maria Sakkari, intr-o partida disputata luni la…

- Perechea alcatuita din jucatoarea romana de tenis Andreea Mitu si belarusa Lidia Morozova s a calificat, sambata, in finala probei de dublu din cadrul turneului WTA 125K de la Praga, dotat cu premii totale de 3.125.000 dolari, dupa ce au dispus cu 2 6, 6 3, 10 5 de cuplul Leonie Kung Elvetia Mayar Sherif…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig a fost invinsa de croata Donna Vekic cu 6-2, 6-1, joi, in runda a doua a turneului US Open, care are loc intr-o bula securizata la arenele Flushing Meadows din New York. Tig (26 ani, 88 WTA) s-a inclinat fara drept de apel, dupa o ora si 14 minute…

- Jucatoarea americana de tenis Shelby Rogers, ocupanta locului 116 in ierarhia mondiala, a produs surpriza turneului WTA de la Lexington (Kentucky), dotat cu premii totale in valoare de 202.250 de dolari, reusind sa o elimine pe principala favorita, compatrioata sa Serena Williams, in fata careia s-a…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, principala favorita, s-a calificat cu dificultate in sferturile de finala ale turneului WTA de la Praga, dotat cu premii totale de 202.250 dolari, joi, dupa ce a invins-o pe cehoaica Barbora Krejcikova, cu 3-6, 7-5, 6-2. Halep (28 ani), numarul doi mondial, a…