- Patricia Țig (26 de ani, 88 WTA) și-a continuat vineri parcursul imaculat de la Istanbul și s-a calificat in semifinale fara sa piarda nici macar un set pe parcurs. Azi, de la ora 18:00, Țig o va infrunta pentru un loc in finala pe Tereza Martincova (25 de ani, 136 WTA). Ce zile traiește Patricia Țig!…

- Jucatoarea Patricia Tig, locul 88 WTA, s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului de la Istanbul, cu premii totale de 275.000 de dolari, anunța news.ro.Tig a invins-o in sferturi pe Rebecca Peterson (Suedia, 48 WTA si cap de serie 2), scor 6-3, 6-1, dupa o ora si 26 de minute. Citește…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig s-a calificat fara probleme in sferturile de finala ale turneului WTA de la Istanbul, dotat cu premii totale de 225.500 dolari, dupa ce a invins-o pe japoneza Misaki Doi cu scorul de 6-2, 6-0, joi, in optimile de finala. Tig (26 ani, 88 WTA) s-a…

- Perechea alcatuita din jucatoarea romana de tenis Andreea Mitu si belarusa Lidia Morozova s a calificat, sambata, in finala probei de dublu din cadrul turneului WTA 125K de la Praga, dotat cu premii totale de 3.125.000 dolari, dupa ce au dispus cu 2 6, 6 3, 10 5 de cuplul Leonie Kung Elvetia Mayar Sherif…

- Jucatoarea nipona Naomi Osaka, nr.10 mondial, a declarat forfait pentru finala turneului WTA de la Cincinnati, dotat cu premii totale de 1.950.079 dolari, programat in acest an la arenele Flushing Meadows din New York, din cauza unei accidentari, au anuntat, sambata, organizatorii competitiei, citati…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a calificat, sambata, in finala turneului WTA de la Praga, dotat cu premii totale de 202.250 dolari, dupa ce a invins-o pe compatrioata sa Irina Begu cu 7-6 (3), 6-3 in penultimul act.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu o va intalni pe compatrioata sa Simona Halep in semifinalele turneului WTA de la Praga, dotat cu premii totale de 202.250 dolari, dupa ce a invins-o sambata pe spaniola Sara Sorribes Tormo, cu 6-2, 4-6, 6-2, intr-un meci din sferturile de finala. Begu…

- Jucatoarea croata de tenis Petra Martic, principala favorita, s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului WTA de la Palermo (Italia), dotat cu premii totale de 163.103 euro, dupa ce a dispus de belarusa Aleksandra Sasnovici cu 7-6 (5), 7-6 (3).Martic (29 ani, 15 WTA) a avut nevoie de…