- Six Romanian tennis players qualified, on Thursday, for the quarterfinals of the ITF tournament in Galati, Romania, with total prize money this year reaching 15,000 US dollars.Patricia Tig (seed no. 1), Karola Patricia Bejenaru (seed no.2), Georgia Andreea Craciun (seed no.

- Jucatoarele romane de tenis Patricia Maria Tig, principala favorita, si Georgia Andreea Craciun (7), s-au calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Bucuresti, Irina Begu Trophy, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari si gazduit de Centrul National de Tenis din Capitala, informeaza AGERPRES.

- Jucatoarele romane de tenis Patricia Tig, principala favorita, Oana Gavrila si Oana Simion s-au calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului ITF de la Bucuresti, Irina Begu Trophy, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari si gazduit de Centrul National de Tenis din Capitala, informeaza…

- Jucatoarele romane de tenis Georgia Andreea Craciun si Maia Ilinca Burcescu s-au calificat, marti, in optimile de finala ale turneului ITF de la Bucuresti, Irina Begu Trophy, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari si gazduit de Centrul National de Tenis din Capitala, informeaza AGERPRES.

- Perechea romano ucraineana Gabriela Ruse Marta Kostiuk s a calificat marti in sferturile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, dupa ce a trecut de Leylah Fernandez Canada Erin Routliffe Noua Zeelanda , favorite numarul 9, in doua seturi, 6 1, 6 4,…

- Tenismanul kazah Aleksandr Bublik, al doilea favorit, si rusul Pavel Kotov vor fi adversari in sferturile de finala ale turneului ATP 250 de la Lyon (Franta), dotat cu premii totale de 579.320 de euro, potrivit Agerpres.

- Gabriela Ruse s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Rouen, dupa ce a invins-o in trei seturi pe Clara Burel, scor 6-0, 2-6, 6-3. Venita din calificari, Ruse (26 ani, 162 WTA) a obtinut victoria dupa aproape doua ore in fata frantuzoaicei, cap de serie numarul sapte (22 ani,…