Jucatorul spaniol Pablo Carreno Busta, principalul favorit si Nr.15 mondial, a castigat turneul ATP de la Marbella (Spania), dotat cu premii in valoare de 408.000 euro.



Duminica, in finala competitiei, Busta l-a invins in trei seturi, 6-1, 2-6, 6-4, pe compatriotul sau Jaume Munar (95 ATP).



Carreno-Busta (29 ani), semifinalist la US Open, si-a adjudecat al cincilea titlu in circuitul profesionist, ultima sa victorie datand din septembrie 2019, cand a castigat turneul de la Chengdu (China).

