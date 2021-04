Stiri pe aceeasi tema

- Spaniolul Rafael Nadal, N.3 mondial al tenisului masculin, a fost invins vineri de rusul Andrei Rublev, 6-2, 4-6, 6-2, in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 2.082.960 euro. Rafael Nadal, in varsta de 34 de ani, care a cucerit de…

- Tenismanul rus Andrei Rublev s-a calificat in premiera in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale in valoare de 2.082.960 euro, invingandu-l greu in trei seturi, 7-6 (7/2), 5-7, 6-3, pe spaniolul Roberto Bautista Agut, intr-o partida disputata joi.…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal (3 ATP, favorit nr. 3) s-a calificat lejer in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 2.082.960 euro, dupa ce a trecut in doua seturi simetrice, 6-1, 6-1, de bulgarul Grigor Dimitrov (17 ATP, favorit…

- Rusul Daniil Medvedev, numarul 2 mondial, a fost testat pozitiv la noul coronavirus, fiind nevoit sa se retraga de la turneul Masters 1.000 care are loc la Monte Carlo, a anuntat Asociatia Tenismenilor Profesionisti (ATP) intr-un comunicat dat publicitatii marti, citat Reuters. Medvedev era cap de serie…

- Italianul Jannick Sinner, 19 ani, si polonezul Hubert Hurkacz, 24 ani, s-au calificat surprinzator, vineri, in prima lor finala ATP Masters 1000, la Miami Open, dotat cu premii de 3.343.785 dolari. In semifinale, Sinner (31 ATP) l-a eliminat pe spaniolul Roberto Bautista Agut (12 ATP) cu 5-7, 6-4, 6-4,…

- Marele maestru american Wesley So (27 ani), numarul 9 mondial, l-a invins pe campionul mondial en titre, norvegianul Magnus Carlsen, in finala turneului Opera Euro Rapid, din cadrul circuitului online de sah Champions Tour, informeaza EFE, potrivit Agerpres. Aceasta este a doua finala consecutiva…

- Rusia a castigat, duminica, ATP Cup, dupa ce a trecut, in finala, cu 2-0, de echipa Italiei, la Melbourne. Andrei Rublev, locul 8 ATP, l-a invins, cu 6-1, 6-2, pe Fabio Fognini, locul 17 ATP, dupa un meci de numai 61 de minute. A doua victorie a fost obtinuta de Daniil Medved, locul…