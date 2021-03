Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza s-a calificat fara probleme in sferturile de finala ale turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 1.835.490 dolari, dupa ce a invins-o pe poloneza Iga Swiatek cu 6-0, 6-4. Muguruza a obtinut victoria in doar 69 de minute,…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, cap de serie 2, s-a calificat marti in optimile de finala ale turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 1.835.490 dolari, dupa ce a invins-o pe letona Anastasija Sevastova cu 6-3, 6-7 (5), 6-2, potrivit Agerpres. Citește…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost invinsa de spaniola Garbine Muguruza, a noua favorita, cu 6-3, 7-5, luni, in prima runda a turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 1.835.490 dolari. Muguruza (27 ani, 16 WTA) s-a impus intr-o ora si 36 de…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, a doua favorita, si spaniola Garbine Muguruza s-au calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 565.530 dolari. Pliskova a trecut greu in optimi de Ons Jabeur (Tunisia), cu 6-4,…

- Jucatoarele de tenis Arina Sabalenka (Belarus, 10 WTA, favorita nr. 4) si Elena Ribakina (Kazahstan, 19 WTA, favorita nr. 6) s-au calificat duminica in sferturile de finala ale turneului WTA de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale in valoare de 565.530 dolari, in timp ce Garbine…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza (15 WTA, favorita nr. 5) s-a calificat sambata in optimile de finala ale turneului WTA de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale in valoare de 565.530 dolari, dupa ce a invins-o pe belarusa Aliaksandra Sasnovici (90 WTA), in doua…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova (6 WTA, a treia favorita) a fost eliminata sambata, in turul doi al turneului WTA de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale in valoare de 565.530 dolari, dupa ce a pierdut surprinzator in doua seturi, 6-2, 6-4, in fata rusoaicei Anastasia…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a reusit un salt de 15 locuri in ierarhia mondiala (WTA), data publicitatii luni, dupa ce a castigat titlul ITF la Dubai. Cirstea a urcat de pe 86, loc pe care il ocupa saptamana trecuta, pe 71, gratie victoriei din finala de la Dubai, in fata…