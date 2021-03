Perechea romano-letona Monica Niculescu/Jelena Ostapenko a fost invinsa de cuplul Nicole Melichar (SUA)/Demi Schuurs (Olanda), cu 6-2, 2-6, 10-8, vineri, in finala de dublu a turneului de tenis de la Doha (WTA), dotat cu premii totale de 565.530 dolari.



Favoritele numarul doi s-au impus dupa o ora si 16 minute de joc, pe o vreme dificila, cu vant puternic.



Cele doua perechi si-au impartit dominarea in primele doua seturi, Melichar si Schuurs castigandu-l pe primul, cu 6-2, dupa care Niculescu si Ostapenko s-au impus in al doilea cu acelasi scor. In super tiebreak, cuplul…