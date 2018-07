Tenis: Moldoveanul Radu Albot l-a eliminat pe spaniolul Pablo Carreno (12 ATP), la Wimbledon

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul croat de tenis Marin Cilic, cap de serie numarul 3 si finalist anul trecut, s-a calificat luni in turul doi al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a trecut fara probleme, in trei seturi, 6-1, 6-4, 6-4, de japonezul Yoshihito Nishioka. Cilic, 29 de ani, numarul 5 mondial,…

- Cum redevine Federer numarul 1 mondial. Jucatorul elvetian de tenis ar putea reveni in fruntea clasamentului ATP daca va ajunge in finala turneului de la Stuttgart (11-17 iunie). ”(…)Ma asteptam la o victorie a lui Rafael Nadal la Roland Garros si stiu ca trebuie sa ajung acum in finala la Stuttgart…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal, numarul 1 mondial, a castigat duminica turneul de Mare Slem de la Roland Garros, dupa ce a dispus in finala masculina, in trei seturi, 6-4, 6-3, 6-2, de austriacul Dominic Thiem.

- Jucatorul francez de tenis Jo-Wilfried Tsonga a anuntat ca nu va participa la turneul de Mare Slem de la Wimbledon (2-15 iulie), dupa ce a ratat si prezenta la Roland Garros, ca urmare a faptului ca nu este refacut dupa o interventie chirurgicala pe care a suferit-o la genunchiul stang in luna aprilie.…

- Radu Albot a cedat dramatic în turul doi al turneului de Mare Șlem de la Roland Garros. Tenismenul moldovean a fost învins în cinci seturi de bosniacul Damir Dzumhur, locul 29 mondial, transmite IPN. La fel ca în primul tur, Albot a pierdut primele doua seturi, scor…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic, fost numar 1 mondial, s-a calificat in turul trei al turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dupa ce a trecut miercuri in trei seturi, 7-6 (7/1), 6-4, 6-4, de spaniolul Jaume Munar. Djokovic, locul 22 mondial, s-a impus nu foarte usor, dupa aproape…

- Rafael Nadal (31 de ani) este “regele zgurii”, spaniolul avand rezultate superioare oricarui alt jucator de tenis pe aceasta suprafața. Cotidianul Marca a intocmit lista celor mai remarcabile recorduri stabilite de sportivul iberic. Seturi consecutive caștigate pe o anumita suprafața de joc. La turneul…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza Blanco, numarul trei mondial, a cucerit, duminica, al saselea sau titlu din cariera, la Monterrey (Mexic), dupa ce a dispus in finala de unguroaica Timea Babos (44 WTA), cu 3-6, 6-4, 6-3. Muguruza (24 ani) a avut nevoie de doua ore si 20 de minute pentru…