- Infiorator! O fosta jucatoare de tenis a povestit cum a fost violata de 400 de ori de antrenorul eiFosta jucatoare de tenis Angelique Cauchy a vorbit in detaliu despre multiplele violuri pe care le-a suferit din partea antrenorului sau, care a fost condamnat la 18 ani de inchisoare in 2021, relateaza…

- Fosta jucatoare de tenis Angelique Cauchy a vorbit in detaliu despre cele "aproape 400 de violuri" pe care le-a suferit in decurs de doi ani din partea antrenorului sau. In 1999, la varsta de 12 ani, ea era numarul 2 la juniori in Franta si a ajuns pe mainile lui Andrew Gueddes la clubul Sarcelles,…

- Serena Williams a nascut pentru a doua oara! Fosta mare campioana americana a anuntat nasterea fetitei sale, Adira River Ohanian, prin intermediul retelelor sociale. Fosta jucatoare de tenis Serena Williams, in varsta de 41 de ani, castigatoare a 23 de turnee de Grand Slam, a dat nastere celui de-al…

- La trei zile de la crima șocanta din Mangalia, in spațiu public apar cele mai cutremuratoare informații. Loredana a descris, in fața procurorilor, pas cu pas cum a ucis-o pe Alina, colega de camera și o foarte buna prietena. Marturie cutremuratoare dupa crima din Mangalia: Loredana a povestit cum a…

- Filmul „Misiune: Imposibila 7” va fi lansat pe data de 10 iulie, iar Tom Cruise, actorul care joaca rolul principal, se afla intr-o „misiune de promovare”. Starul american a fost invitat in emisiunea gazduita de fosta jucatoare de tenis Marion Bartoli care a vrut sa afle cum se pregatește pentru scenele…

- Echipa feminina a Romaniei a caștigat aurul european la Campionatul European la tenis de masa, sambata, dupa ce a detronat Germania, scor 3-2, in finala Jocurilor Europene Cracovia Malopolska 2023. Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei a scris istorie, sambata, cand a devenit campioana continentului,…