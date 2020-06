O companie romaneasca a lansat robotul smart care proceseaza facturile

Incepand din iunie, companiile din Romania vor putea folosi pentru procesarea facturilor RobOKEY - o solutie automatizata dezvoltata de echipa LIFE IS HARD|Work Soft. RobOkey proceseaza pana la 1500 de facturi pe zi, in conditiile in care procesarea manuala a… [citeste mai departe]