- Kim Clijsters a castigat US Open in 2005 si s-a retras prima data in 2007, pentru a-si intemeia o familie. A revenit pe teren in 2009 si a mai castigat trei grand slam-uri, de doua ori la US Open si o data Australian Open, inainte de a se retrage din nou, in 2012. In cariera ei, belgianca a castigat…

- Jucatoarea tunisiana de tenis Ons Jabeur va fi adversara romancei Simona Halep in optimile de finala ale turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dupa ce a invins-o luni pe americanca Alison Riske, 7-6 (7-3), 1-6, 6-3, in runda inaugurala a acestei competitii cu premii totale de 2.643.670…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, este principala favorita a turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.643.670 dolari, si va intra direct in optimile de finala, faza in care va infrunta invingatoarea dintre Alison Riske (SUA) si Ons Jabeur…

- Garbine Muguruza a acceptat invitatia organizatorilor de a participa la turneul din Dubai. Simona Halep se poate duela din nou cu iberica, la doar trei saptamani dupa ce a pierdut contra ei la in semifinala de la Australian Open, anunța MEDIAFAX.Simona Halep poate da din nou peste Garbine…

- Sportiva rusa Ekaterina Makarova, in varsta de 31 de ani, și-a anunțat, marți, retragerea din tenis. Ea s-a aflat in top 10 WTA atat la simplu, cat și la dublu, anunța MEDIAFAX.Makarova a evoluat la doar trei turnee in 2019, ultimul avand loc la Dubai, in februarie. Rusoaica și-a anunțat retragerea…

- Jucatoarea belgiana de tenis Elise Mertens, principala favorita, si Garbine Muguruza din Spania, cap de serie nr. 2, au ratat, joi, calificarea in semifinalele turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 275.000 de dolari. Mertens a fost invinsa in trei seturi, 6-7 (5/7), 6-4,…

- Jucatoarea belgiana de tenis Elise Mertens, principala favorita, si Garbine Muguruza din Spania, cap de serie nr. 2, s-au calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 275.000 de dolari. Mertens a trecut in doua seturi,…

- Jucatoarea belgiana Elise Mertens, principala favorita, si Garbine Muguruza din Spania, cap de serie nr. 2, s-au calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 275.000 de dolari. Mertens a trecut in doua seturi, 6-1, 6-1, de americanca Christina…