- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, numarul trei mondial, a debutat cu o victorie, 7-5, 6-1 cu Barbora Strycova, miercuri, in Grupa A a turneului demonstrativ Liverscore Cup, care are loc pe Stvanice, o insula aflata pe raul Vltava, in apropiere de Praga, potrivit site-ului federatiei cehe…

- Simona Halep, numarul 2 in clasamentul WTA, a anuntat intr-un interviu ca se va retrage din activitate in momentul in care va iesi din top 10 mondial. Totodata, romanca a subliniat faptul ca 2-3 ani va mai putea sa joace la nivel inalt. „Am avut senzatia asta ca am obosit in ultima perioada. Au fost…

- Petra Kvitova, ocupanta locului 12 in clasamentul WTA, a castigat finala feminina a turneului demonstrativ de tenis de la Praga. Aceasta a invins-o in doua seturi, scor 6-3, 6-3, pe compatrioata sa Karolina Muchova, numarul 26 mondial. La competiția din Cehia au participat opt jucatoare si opt tenismeni.…

- Petra Kvitova și Barbora Strycova au disputat azi primele meciuri dupa perioada de izolare, la Praga, acolo unde mai sunt prezente pe tablou alte șase jucatoare din țara lor Unul dintre primele turnee de tenis a inceput marți, in Cehia, la Praga. Organizat de Federația Ceha, competiția are la start…

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova (12 WTA), dubla castigatoare la Wimbledon, a declarat luni ca este pregatita sa revina pe teren, chiar daca va simti lipsa fanilor din tribune, scrie Reuters. ''Va fi straniu sa jucam fara public, e ceva ce nu-mi pot imagina. Dar vom readuce tenisul nu…

- Federatia ceha de tenis a anuntat duminica organizarea unui turneu la Praga, in perioada 26-28 mai. Vor participa cei mai buni jucatori si jucatoare din Cehia, printre care dubla campioana de la Wimbledon, Petra Kvitova, precum si numarul 3 mondial, Karolina Pliskova. „Este prima competitie pregatita…

- Federatia ceha de tenis a anuntat duminica organizarea unui turneu la Praga, in perioada 26-28 mai, cu participarea celor mai buni jucatori si jucatoare din Cehia, printre care dubla campioana de la Wimbledon, Petra Kvitova, precum si numarul 3 mondial, Karolina Pliskova, informeaza AFP. "Este prima…

- Romanca Simona Halep se mentine pe locul secund in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, in timp ce Irina Begu a revenit in top 100 dupa un salt de 23 de locuri. Primul loc este detinut de australianca Ashleigh Barty, cu un avans de aproape 2.700 de…