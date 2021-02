Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova (6 WTA, cap de serie nr. 6) a ratat surprinzator calificarea in optimile turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a pierdut in doua seturi simetrice, 7-5, 7-5, sambata, in fata compatrioatei sale, Karolina Muchova (27 WTA, favorita…

- Jucatoarea americana de tenis Sofia Kenin, castigatoarea Openului Australiei in 2020, a fost eliminata in turul al doilea la editia 2021 a turneului de Mare Slem de la antipozi, fiind invinsa in doua seturi, 6-3, 6-2, de estoniana Kaia Kanepi, la capatul unui meci care a durat doar 65 de minute,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a calificat dramatic in runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe australianca Ajla Tomljanovic, cu 4-6, 6-4, 7-5, miercuri, la Melbourne. Halep (29 ani), a doua favorita a turneului,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, a doua favorita, a castigat la pas meciul cu australianca Lizette Cabrera, 6-2, 6-1, luni, la Melbourne, in prima runda a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Halep (29 ani, 2 WTA), semifinalista anul trecut, a avut nevoie de doar 59 de minute…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de canadianca de origine romana Bianca Andreescu in trei seturi, cu 6-2, 4-6, 6-3, luni, la Melbourne, in prima runda a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Mihaela Buzarnescu (32 ani, 138 WTA), intrata pe…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams s-a retras vineri din turneul Yarra Valley Classic, de la Melbourne, din cauza unei accidentari la umarul drept, la doar cateva ore dupa ce se calificase in semifinale, transmite Reuters. Williams, care are in palmares 23 de titluri de Mare…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams a invins-o fara probleme in doua seturi, 6-1, 6-4, pe australianca Daria Gavrilova, luni la Melbourne, in meciul sau de debut la turneul Yarra Valley Classic, de categoria WTA 500, dotat cu premii totale in valoare de 565.530 dolari. Williams, in varsta…

- Jucatoarea belarusa de tenis Victoria Azarenka, dubla campioana la Australian Open, a facut un apel la jucatori pentru a accepta si a se adapta protocoalelor de sanatate impuse la Melbourne de autoritatile sanitare din statul Victoria inaintea primului turneu de Mare Slem al anului (8-21 februarie),…