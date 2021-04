Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (30 ani, 74 WTA) a parasit prematur turneul WTA de la Miami, dupa ce a fost invinsa, in doua seturi, scor 4-6, 6-7 (5), de rusoaica Ana Kalinskaia (22 ani, 115 WTA), intr-o partida contand pentru runda inaugurala. Pentru prezenta pe tabloul principal, Irina Begu…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a reusit sa acceada pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Sankt Petersburg, dotat cu premii totale de 565.530 de dolari, dupa ce a invins-o pe rusoaica Alina Cearaeva, cu 4-6, 6-1, 6-2, duminica, in ultima runda a calificarilor. Cristian…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost invinsa de kazaha Zarina Dias, cu 6-4, 5-7, 6-2, luni, in runda a doua a turneului Phillip Island Trophy (WTA 250), dotat cu premii totale de 235.238 de dolari americani si care are loc la Melbourne. Ana Bogdan (28 ani, 96 WTA) a cedat dupa doua ore si 19…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de americanca Ann Li cu 6-3, 6-1, sambata, la Melbourne, in sferturile de finala ale turneului Grampians Trophy (WTA 500), dotat cu premii totale de 235.820 dolari. Cirstea (30 ani, 72 WTA), care a suferit la serviciu și a fost intr-o tensiune…

- Autoritatile mexicane au blocat 79 de conturi bancare ale unor indivizi care faceau parte dintr-o grupare infractionala – in marea lor majoritate cetateni romani – care se ocupa cu clonarea cardurilor bancare si care opera in Cancun, centru balnear situat in statul Quintana Roo, a informat joi Unitatea…

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a respins apelul depus de jucatoarea ucraineana de tenis Daiana Iastremska, suspendata provizoriu pentru dopaj, astfel ca sportiva nu va putea participa la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, ce va incepe saptamana viitoare, transmite Reuters,…

- Americanca Brianna McNeal, campioana olimpica la 100 m garduri in 2016 la Rio, a fost suspendata provizoriu pentru "obstructionarea procesului antidoping", a anuntat joi Unitatea de integritate a atletismului (AIU), citata de AFP. AIU o acuza pe sprintera de 29 de ani de "obstructionarea procesului…

- Jucatoarea de tenis Dayana Yastremska a fost suspendata provizoriu de Federația Internaționala de Tenis. Sancțiunea a venit dupa ce sportiva din Ucraina a fost depistata pozitiv la un control antidoping facut in 24 noiembrie In esantioanele sale s-au descoperit urme de mesterolon,