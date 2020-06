Stiri pe aceeasi tema

- Lumea cinematografiei si a televiziunii, Academia care decerneaza premiile Oscar condamna actele de rasism dupa moartea lui George Floyd in timpul unei arestari, anunța news.ro."Vietile persoanelor de culoare conteaza". America striga acest mesaj din 25 mai, data mortii lui George Floyd, cetatean…

- Floyd Mayweather a luat legatura cu familia lui Geoge Floyd, a declarat Leonard Ellerbe, CEO al Mayweather Promotions. Fostul pugilist va suporta costurile pentru inmormantarea lui George Floyd, care va a vea loc pe 9 iunie, in Houston, precum si alte cheltuieli. Derek Chauvin, politistul…

- Lewis Hamilton (35 de ani), pilotul celor de la Mercedes, se alatura numelor importante din sport care vorbesc despre moartea tragica a lui George Floyd, americanul ucis de un polițist in Minneapolis. CONTEXT: Pe 25 mai, George Floyd a fost omorat de un polițist din Minneapolis (Minnesota), dupa ce…

- Fostul superstar al baschetului profesionist nord-american (NBA) Michael Jordan s-a alaturat duminica sportivilor care, pe intreg mapamondul, au deplans moartea unui barbat de culoare in timpul arestarii sale in Statele Unite, care a generat ample manifestatii ce au degenerat in violente, informeaza…

- Legendarul baschetbalist Michael Jordan (57 de ani) a emis un comunicat dupa moartea lui George Floyd, care a scandalizat SUA și a dat naștere unor proteste masive. CONTEXT: Moartea lui George Floyd a provocat proteste de proporții in Statele Unite ale Americii, cu epicentrul la Minneapolis, unde mai…

- Mii de politisti si soldati patrulau duminica in cele mai mari orase americane, a doua zi dupa o noapte cu manifestatii care degenerasera in violente impotriva rasismului, presedintele Donald Trump fiind acuzat ca a turnat gaz peste foc, alimentand discordia, comenteaza France Presse. Mania de care…

- Un reporter al CNN si echipa sa de productie au fost eliberati de politie la mai putin de doua ore dupa ce au fost arestati vineri dimineata la Minneapolis, in timp ce transmiteau in direct de la protestele prilejuite de moartea lui George Floyd, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Corespondentul…

- Politistul Derek Chauvin, implicat in moartea lui George Floyd, un afro-american in varsta de 46 de ani, in timpul unei arestari la Minneapolis, in nordul Statelor Unite, a fost arestat, au anuntat vineri autoritatile locale, scrie AFP.