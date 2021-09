Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Raluca Olaru si ucraineanca Nadia Kicenok s-au calificat in optimile de finala ale turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa ce au invins cuplul Andrea Petkovic (Germania)/Ajla Tomljanovic (Australia), cu 5-7, 6-1, 6-2, duminica, la New York. Olaru…

- Jaqueline Cristian, locul 149 WTA, a fost eliminata in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 250 de la Cluj-Napoca, Winners Open, anunța news.ro. Ea a fost invinsa, miercuri, in turul al doilea, cu scorul de 6-4, 6-3, de Andrea Petkovic (Germania), locul 81 WTA si cap de serie…

- ​Irina Bara si Jaqueline Cristian au fost eliminate, miercuri, în optimile turneului de categorie "WTA 125" de la Belgrad.Irina Bara (123 WTA, favorita 7) a fost învinsa de croata Tara Wurth (671 WTA), scor 6-3, 6-1. Meciul a durat o ora si 15 minute.Tot miercuri, Jaqueline…

- Jucatoarele romane de tenis Irina Bara si Jaqueline Cristian s-au calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA 125 de la Belgrad, dotat cu premii totale de 115.000 de dolari. Irina Bara (26 ani, 123 WTA), cap de serie numarul sapte, a dispus in primul tur de frantuzoaica Amandine Hesse…

- Irina Bara si Jaqueline Cristian s-au calificat, marti, în optimile turneului de categorie "WTA 125" de la Belgrad.Irina Bara (123 WTA, favorita 7) a trecut în primul tur de frantuzoaica Amandine Hesse (217 WTA), scor 6-4, 6-1. Meciul a durat o ora si 20 de minute.În…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian (23 ani, 159 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Palermo, competitie in care organizatorii ofera premii totale de 189.708 euro. In turul intai, Jaqueline Cristian a invins-o pe italianca Nuria Brancaccio (21 ani, 456 WTA), in…

- Jucatoarea de tenis Irina Bara a fost eliminata in optimile de finala ale turneului de tenis de categorie WTA 250 de la Budapesta. Aceasta a fost invinsa de sarboaica Olga Danilovic, cu 6-4, 6-3. Ea...

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (7 WTA, favorita nr. 3) a fost eliminata in optimile de finala ale turneului WTA de la Berlin (Germania), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 565.530 dolari. Bianca Andreescu a cedat in doua seturi, scor 6-7 (2),…