- Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au triumfat la Istanbul. Cele doua romance, care s-au intalnit și in proba de simplu, au caștigat finala de dublu in fața perechii Lumsden/Sezer, cu scorul de 6-3, 6-3. La prima vedere, victoria a fost una facila, avand in vedere scorul inregistrat la final, dar fiecare…

- Aventura lui Jaqueline Cristian la turneul de la Istanbul s-a incheiat in semifinale. Romanca, care in semifinale a trecut de Gabi Ruse, cu scorul de 6-1, 6-4, s-a inclinat in fata principalei favorite din Turcia, Kaia Kanepi, in doua seturi, scor 6-4, 6-2. Daca primul set a fost ceva mai echilibrat,…

- Jucatoarea româna de tenis Jaqueline Cristian a învins-o pe compatrioata sa Gabriela Ruse cu 6-1, 6-4, joi, în sferturile de finala ale turneului ITF de la Istanbul, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, informeaza Agerpres.Cristian (22 ani, 169 WTA), a treia favorita, s-a…

- Jucatoarele romana de tenis Jaqueline Cristian si Gabriela Ruse vor fi adversare in sferturile de finala ale turneului ITF de la Istanbul, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa victoriile obtinute miercuri.Cristian (22 ani, 169 WTA), a treia favorita, a dispus de turcoaica Pemra…

- Jucatoarele romana de tenis Jaqueline Cristian si Gabriela Ruse vor fi adversare in sferturile de finala ale turneului ITF de la Istanbul, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa victoriile obtinute miercuri. Cristian (22 ani, 169 WTA), a treia favorita, a dispus de turcoaica Pemra Ozgen (34…

- Gabriela Ruse si Jaqueline Cristian sunt nevoite sa se dueleze in sferturile de finala ale turneului ITF de la Istanbul. Cele doua romance au obtinut victorii in minimum de seturi in optimile turneului si astfel au ajuns in situatia de a se „duela“ pentru un loc in careul de asi. In optimi, Gabi Ruse…

- Jucatoarele romane de tenis Jaqueline Cristian si Gabriela Ruse s-au calificat in optimile de finala ale turneului ITF de la Istanbul, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari. Cristian (22 ani, 169 WTA), a treia favorita, a trecut marti de bosniaca Nefisa Berberovic (21 ani, 576 WTA)…

- Perechea alcatuita din jucatoarea romana de tenis Andreea Mitu si belarusa Lidia Morozova a castigat titlul in proba de dublu a turneului WTA 125K de la Praga, dotat cu premii totale de 3.125.000 dolari, dupa ce a invins in finala cuplul Giulia Gatto-Monticone (Italia)/Nadia Podoroska (Argentina),…