TENIS Jaqueline Cristian și Andrea Petkovic s-au calificat în optimile de finală la dublu de la Australian Open Perechea romano-germana Jaqueline Cristian/Andrea Petkovic s-a calificat in optimile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis Australian Open, dupa ce a invins cuplul sloven Kaja Juvan/Tamara Zidansek, cu 6-4, 6-0, sambata, la Melbourne, in turul al doilea. Cristian si Petkovic au obtinut victoria in 64 de minute cu acelasi scor cu care au castigat in primul tur in fata romancelor Simona Halep/Gabriela Ruse, informeaza Agerpres. Juvan si Zidansek au avut 4-2 in primul set, dar au cedat patru ghemuri la rand si perechea romano-germana s-a impus cu 6-4, prelungind ulterior… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

