- Tenismanul sarb Laslo Djere (Nr.57 mondial), detinatorul titlului la Cagliari, va incerca sa realizeze dubla duminica in finala turneului ATP din Italia, dotat cu premii totale de 408.800 de euro, in fata italianului Lorenzo Sonego (34 ATP), informeaza AFP. Sambata, in semifinale, Djere…

- Jucatoarea de tenis Andreea Prisacariu a castigat finala turneului ITF 15K desfasurat in Antalya (Turcia), anunta CS Dinamo.Citește și: EXCLUSIV Fostul ministru Pintea IA CU ASALT specialiștii din DNA - Afirma ca ei nu fac parte din organul judiciar și vrea ANULAREA actelor lor in cazul de mare corupție…

- Romania va participa cu sase sportivi, patru baieti si doua fete, la turneul de judo Grand Slam de la Antalya (Turcia), care va avea loc in perioada 1-3 aprilie. La masculin vom fi reprezentati de sportivul de origine rusa Petr Zhukov (cat. 66 kg), Alexandru Raicu (cat. 73 kg), Marcel Cercea (cat. 81…

- Romania a invins Macedonia de Nord cu scorul 3-2 in primul meci din campania de calificare pentru Campionatul Mondial din Quatar. Victoria este una cruciala pentru tricolorii, care aveau nevoie de ccele trei puncte pentru a putea sa spere la locul doi in grupa J. Primul gol al partidei a fost inscris…

- Tenismanul belgian David Goffin, numarul 15 mondial, a castigat turneul ATP de la Montpellier, dotat cu premii totale de 262.170 euro, duminica, dupa ce l-a invins in finala pe spaniolul Roberto Bautista-Agut, principalul favorit si numarul 13 mondial, in trei seturi, cu 5-7, 6-4, 6-2., potrivit…

- Dan Petrescu (53 de ani), antrenorul lui Kayserispor, e ingrijorat in privința lui Denis Alibec (21 de ani), cel care a reușit marți prima „dubla” de cand evolueaza in Turcia. Scos pe targa marți, dupa ce a marcat al doilea gol in victoria cu Bașakșehir, 2-0, atacantul de 30 de ani a aflat azi, in…

- Tenismanul kazah Aleksandr Bublik s-a calificat marti in finala turneului ATP de la Antalya (Turcia), dotat cu premii totale in valoare de 300.000 de euro, dupa o victorie in trei seturi in fata francezului Jeremy Chardy, 6-4, 6-7 (4/7), 6-3. Bublik, locul 49 ATP, cap de serie numarul…