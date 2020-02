Tenis: Irina Begu va juca finala turneului ITF de la Cairo

Stiri pe aceeasi tema

- Cap de serie numarul 3, Irina Begu (118 WTA) s-a calificat, sâmbata, în finala turneului ITF de la Cairo (Egipt), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari.Begu a trecut în trei seturi de Aliona Bolsova Zadoinov (Spania, 111 WTA), favorita numarul doi a competiției, scor 6-2,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, este principala favorita a turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.643.670 dolari, si va intra direct in optimile de finala, faza in care va infrunta invingatoarea dintre Alison Riske (SUA) si Ons Jabeur…

- Jucatoarea olandeza Kiki Bertens, a doua favorita, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale in valoare de 848.000 dolari, dupa ce a trecut in sferturile de finala de rusoaica Anastasia Potapova, cu 6-4, 7-6 (7/3). In penultimul…

- Jucatoarea de tenis Irina Begu s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Cairo ( Egipt ). Romanca a dispus de rusoaica Anastasia Gasanova cu scorul de 4-6, 6-3, 6-1. Begu (118 WTA), a treia favorita, s-a impus dupa o ora si 44 minute in fata unei adversare mai tinere si mai slab cotate…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Cairo (Egipt), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari, in urma victoriei reusite in fata cehoaicei Linda Fruhvirtova cu 7-5, 6-0.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului ITF de la Cairo ( Egipt ). Aceasta a trecut de ucraineanca Marta Kostiuk cu scorul de 2-6, 6-1, 7-5 dupa doua ore si 6 minute. In optimi, Begu va infrunta o jucatoare si mai tanara, cehoaica Linda Fruhvirtova,…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA 125 K de la Limoges (Franta), dotat cu premii totale de 125.0000 de dolari, dupa ce a trecut de olandeza Arantxa Rus cu 7-6, 6-2. Romanca (27 ani, 105 WTA) a obtinut victoria dupa o ora…