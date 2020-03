Tenis: Irina Begu va juca finala turneului de la Indian Wells (WTA 125 K Series)

Jucatoarea romana de tenis Irina Begu va juca, duminica, finala turneului de la Indian Wells (California), de categoria WTA 125 K Series, dotat cu premii totale de 162.480 dolari.



Begu (29 ani, 104 WTA) a invins-o, sambata, in semifinale, pe ucraineanca Lesia Turenko (30 ani, 152 WTA) cu 6-4, 6-4, dupa o ora si 30 de minute.



Turenko are acum 3-2 in meciurile directe cu Begu, pe care a invins-o in 2011 la Acapulco, in sferturi, cu 6-3, 6-4, in 2014 la Taskent, in optimi, cu 3-6, 6-1, 7-6 (3), si in 2016 la US Open, in primul tur, cu 6-0, 6-4. Irina a obtinut singura victorie…