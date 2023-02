Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea rusa de tenis Ekaterina Alexandrova (17 WTA, favorita nr. 2) a fost eliminata surprinzator marti, in prima runda a turneului WTA 250 de la Linz (Austria), dotat cu premii totale de 225.480 de euro, dupa ce a cedat in trei seturi, 4-6, 6-1, 7-6 (8/6), in fata spaniolei Rebeka Masarova (99…

- Jucatoarea de tenis Irina Begu(32 ani, 28 WTA) s-a calificat in turul al doilea la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, dupa o revenire de senzație in meciul cu americanca Elizabeth Mandlik (21 de ani, 129 WTA), intrata pe tabloul principal ca lucky-loser, scor (3-6,

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (30 ani; 32 WTA, cap de serie nr. 27) s-a calificat in runda secunda la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului care se desfasoara, in aceasta perioada, pe terenurile de la Melbourne. Miercuri, 18 ianuarie, in turul intai, romanca a invins-o, in trei…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (30 ani, 63 WTA) a ratat calificarea in runda secunda la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului care se desfasoara, in aceasta perioada, pe terenurile de la Melbourne. In turul intai, romanca a fost invinsa, luni, 16 ianuarie, in trei seturi, scor…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu, cap de serie numarul 27, o va intalni pe chinezoaica Saisai Zheng in prima runda a turneului Australian Open 2023, primul de Mare Slem al anului, potrivit tragerii la sorti efectuate joi la Melbourne.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a inceput cu dreptul anul 2023, invingand-o in trei seturi, 3-6, 7-6 (7/5), 6-1, pe americanca Shelby Rogers, luni, intr-o partida din primul tur al turneului WTA 500 de la Adelaide (Australia), dotat cu premii totale de 826.837 de dolari, conform Agerpres. Fii…

- Simona Halep a fost desemnata de Federația Romana de Tenis jucatoarea anului 2022, chiar in plina controversa legata de scandalul de dopaj in care e in prezent implicata. Jucatoarea de 31 de ani, ocupanta locului 10 WTA, e suspendata provizoriu, dupa ce a fost depistata pozitiv cu roxadustat, o substanța…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (30 ani, 48 WTA) a ratat calificarea in semifinalele turneului WTA 125 de la Limoges (Franta), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 92.742 euro. Desemnata cap de serie nr. 4, romanca a fost invinsa in sferturi, in doua seturi, scor…