- Irina Begu si Gabriela Ruse, in perechi diferite, au obtinut victorii, joi, la Paris, in prima runda a probei feminine de dublu din cadrul turneului de la Roland Garros. De asemenea, si Monica Niculescu a reusit sa acceada in turul urmator. Irina Begu si jucatoarea columbiana Camila Osorio au trecut…

- Simona Halep a fost invinsa, categoric, de chinezoaica Qinwen Zheng, cu 2-6, 6-2, 6-1, in runda a doua a turneului de Mare Slem de la Roland Garros. Halep a controlat fara probleme primul set de la Paris, proitand de greșelile adversarei. In actul secund, romanca a facut break la 1-1, dar nimic nu avea…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (31 ani, 63 WTA) s-a calificat in turul al treilea la Roland Garros, competitie care se desfasoara, in aceasta perioada, pe zgura pariziana. In runda secunda, romanca a invins-o, joi, 26 mai, in trei seturi, scor 6-7 (3), 6-3, 6-4, pe rusoaica Ekaterina Alexandrova…

- Carlos Alcaraz (19 ani, locul 6 ATP), favoritul numarul 6 la Roland Garros, a caștigat cu mari emoții meciul cu Albert Ramos-Vinolas (34 de ani, 44 ATP) din turul 2, scor 6-1, 6-7 (7-9), 5-7 și 7-6 (7-2), 6-4. „Thriller” de natura iberica in turul 2 de la Roland Garros. ...

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (31 ani, 63 WTA) s-a calificat in turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Roland Garros, competitie care se desfasoara, in aceasta perioada, pe zgura pariziana. In runda inaugurala, romanca a invins-o, in trei seturi, scor 4-6, 6-1, 7-6 (5), pe italianca…

- Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) a invins-o in primul tur la Roland Garros pe Nastasja Schunk (18 ani, 167 WTA), scor 6-4, 1-6, 6-1 și va da piept in faza urmatoare cu Qinwen Zheng (19 ani, 74 WTA). Zheng a trecut luni in primul tur la Paris de Maryna Zanevska (28 de ani, 62 WTA) in doua seturi, scor…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (31 ani, 63 WTA) s-a calificat in runda a doua a turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dupa ce a invins-o pe italianca Jasmine Paolini (26 ani, 55 WTA) cu 4-6, 6-1, 7-6 (10-5), marti, la Paris.

- Mihaela Buzarnescu (34 de ani și 116 WTA) și Irina Bara (27 ani, 114 WTA) au invins in primul tur al calificarilor la Roland Garros. Mai au de trecut inca doua tururi pentru a intra pe tabloul principal. Irina Bara a invins-o pe cehoaica Jesika Maleckova, cu 6-3, 4-6, 6-3. Mai departe, romanca o va…