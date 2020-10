Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan a parasit proba de simplu a turneului de Mare Slem de la Roland Garros. Jucatoarea romana de tenis a fost invinsa de americanca Sofia Kenin (nr. 4), cu 3-6, 6-3, 6-2, joi, in turul doi al competitiei din Hexagon. Ana Bogdan (27 ani, 93 WTA), care si-a egalat cea mai buna performanta a sa…

- Patricia Tig a invins-o joi pe americanca Christina McHale in doua seturi, 6-4, 6-3, si s-a calificat in turul al treilea de la Roland Garros. In runda urmatoare, Patricia Tig o va infrunta pe castigatoarea partidei dintre Elena Ribakina si Fiona Ferro. In turul trei s-a calificat…

- Jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan (locul 93 WTA) a debutat cu o victorie clara la turneul de Mare Șlem de la Roland Garros. Ieri, in primul tur al turneului care se disputa in capitala Franței, Paris, sportiva din Sinaia a trecut, in doua seturi, de jucatoarea Timea Babos, din Ungaria (locul…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara a reusit, marti, cea mai importanta victorie a carierei, 6-3, 6-4 cu croata Donna Vekic, succes care i-a adus calificarea in premiera in runda a doua a turneului de Mare Slem de la Roland Garros. Irina Bara (25 ani, 142 WTA), venita din calificari, se afla pentru…