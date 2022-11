Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (187 WTA) s-a calificat miercuri in turul secund al turneului Challenger de la Montevideo (Uruguay), dupa ce a invins-o in turul inaugural pe georgiana Ekaterine Gorgodze (221 WTA), anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Jucatorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, liderul ATP, principal favorit, a abandonat vineri, in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale de 5.415.410 euro, in setul al doilea al partidei cu danezul Holger Rune (18 ATP). Fii la curent cu cele…

- Jucatoarea estoniana de tenis Anett Kontaveit (4 WTA, principala favorita) s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA 250 din capitala tarii sale, Tallinn, dotat cu premii totale de 203.024 de euro, dupa ce a trecut in doua seturi, in optimi, de cehoaica Tereza Martincova (75 WTA).…

- Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens (50 WTA, a patra favorita) a fost eliminata miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Parma, dotat cu premii totale de 203.204 euro, dupa ce s-a inclinat in trei seturi, 7-5, 2-6, 7-5, in fata muntenegrencei Danka Kovinic (78 WTA).…

- Jucatoarea elvetiana de tenis Belinda Bencic (14 WTA, favorita nr. 2), campioana olimpica en titre, s-a calificat, nu fara dificultate, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Tallinn (Estonia), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari, invingand-o in trei seturi, 6-4, 6-7 (2/7), 6-3,…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Parma, dotat cu premii totale de 203.204 euro, dupa ce a invins-o pe slovaca Anna Karolina Schmiedlova, cu 6-2, 3-6, 6-3. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Jucatorul moldovean de tenis Radu Albot (91 ATP) s-a calificat miercuri in sferturile de finala ale turneului ATP 250 de la Seul, dotat cu premii totale de 1.117.930 de dolari, dupa ce l-a eliminat in optimi pe americanul Steve Johnson (117 ATP) in doua seturi simetrice, 7-6 (7/3), 7-6 (7/3).…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Pan Pacific Open, de categoria WTA 500, invingand-o in doua seturi, 6-4, 6-4, pe grecoaica Despina Papamichail, intr-o partida disputata miercuri la Tokyo, informeaza Kyodo, potrivit Agerpres. Fii…