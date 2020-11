Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal s-a impus dupa un meci de o doua ore si 30 de minute si a obtinut, astfel, victoria cu numarul 1.000 din cariera. Citeste si Rafael Nadal a castigat turneul de la Roland Garros. Djokovic, invins in trei seturi Fostul lider ATP este al patrulea jucator din istorie care atinge…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal, revenit la Paris dupa trei saptamani de la cucerirea celui de-al 13-lea sau titlu la Roland Garros pentru a disputa turneul Masters 1.000 de la Bercy, inainte de a participa la Londra la Turneul Campionilor, a declarat ca acesta este "calendarul adecvat" pentru…

- Discuțiile despre existența unui cel mai bun jucator din istoria tenisului masculin au reaprins dupa ce Nadal a câștigat Roland Garros-ul și l-a egalat pe Federer la totalul titlurilor de Grand Slam (20). Chestionat în privința acestui subiect, Nick Kyrgios nu a avut nicio urma de îndoiala,…

- Rafael Nadal, castigatorul turneului de la Roland Garros, a declarat dupa victoria cu Djokovic ca acesta este unul din titlurile cu cea mai mare valoare pentru el. „Am jucat la un nivel incredibil. Am jucat foarte bine in primele doua seturi si jumatate. Este imposibil sa obtii acest scor contra lui…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal, castigatorul turneului de la Roland Garros, dupa victoria de duminica in fata sarbului Novak Djokovic (6-0, 6-2, 7-5), a declarat la final ca acesta este unul din titlurile de la Roland Garros care are cea mai mare valoare pentru el, relateaza AFP. …

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, s-a calificat in semifinalele turneului de Mare Slam de la Roland Garros. Acesta l-a invins, miercuri seara, pe ibericul Carreno Busta, cu scorul 4-6, 6-2, 6-3, 6-4, dupa un meci care a durat ceva mai mult de trei ore. Djokovic, care a acces pentru…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal, nr. 2 ATP, al doilea favorit, s-a calificat miercuri fara probleme in turul trei al turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dupa ce a trecut in trei seturi, 6-1, 6-0, 6-3, de americanul Mackenzie McDonald (236 ATP). Spaniolul a avut nevoie doar de un pic…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic, nr. 1 ATP si principal favorit, s-a calificat in sferturile turneului ATP Masters 1.000 de la Roma, dotat cu premii in valoare de 1.692.169 euro, dupa ce a trecut vineri, in optimi, in doua seturi, 7-6 (9/7), 6-3, de conationalul sau, Filip Krajinovic (29 ATP).…