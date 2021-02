Stiri pe aceeasi tema

- Parteneriatul dintre tenismanul roman Horia Tecau si brazilianul Marcelo Melo a inceput cu dreptul, vineri, cand cei doi au obtinut victoria cu scorul de 7-6 (6), 6-2 in fata americanilor Nicholas Monroe/Frances Tiafoe, in optimile de finala ale probei de dublu la turneul Murray River Open, de la Melbourne,…

- Perechea romano-franceza Mihaela Buzarnescu/Alize Cornet s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis Gippsland Trophy (WTA 500), de la Melbourne, dotat cu premii totale de 565.530 dolari. Cele doua sportive au trecut cu scorul de 6-3, 6-1 de cuplul…

- Horia Tecau a cucerit 20 de titluri dintre care doua de Grand Slam alaturi de fostul sau partener, Jean Julien Rojer. Jucatorul constantean de tenis Horia Tecau nu mai face pereche in turnee cu olandezul Jean Julien Rojer, alaturi de care a jucat sapte ani, cei doi cucerind impreuna 20 de titluri la…

- Perechea formata din tenismanul roman Florin Mergea si elvetianul Luca Margaroli a fost invinsa cu 6-1, 6-0 de italienii Salvatore Caruso/Andrea Vavassori, duminica, in sferturile probei de dublu din cadrul turneului ATP de la Antalya, dotat cu premii totale de 300.000 de euro. Mergea…

- Tenismanul brazilian Marcelo Melo confirma parteneriatul cu Horia Tecau la Australian Open, dar precizeaza ca dupa primul turneu de Grand Slam al anului va juca in echipa cu fostul coechipier al romanului, olandezul Jean-Julien Rojer. „Voi juca la un turneu ATP 250 la Melbourne si la Australian Open…

- Horia Tecau a vorbit, în premiera, despre întreruperea colaborarii cu Jean-Julien Rojer, cel care i-a fost partener în circuitul ATP timp de șapte ani. Sportivul român a precizat ca în 2021 se va concentra pe Jocurile Olimpice de la Tokyo. Ce a spus Horia "A…

- Tenismanul roman Horia Tecau a anuntat, marti seara, pe Facebook, ca a fost testat pozitiv la COVID-19. ''In urma unui control de rutina, am fost testat pozitiv la COVID-19. Nu am niciun simptom, dar ii indemn pe toti cei care au fost in contact apropiat cu mine in ultimele zile…

- ​Perechea formata din Irina Begu și Nadia Podoroska (România/Argentina) s-a calificat în sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Linz. Tot luni, echipa Laura Paar/Julia Wachaczyk (România/Germania) a parasit competiția.Begu și Podoroska au avut…