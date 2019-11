Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Talaba a obtinut, vineri, o victorie spectaculoasa, cu 7-6 (2), 6-1, in fata cunoscutei jucatoare americane Danielle Collins, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Naples (Florida), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari.

- Jucatoarea franceza Kristina Mladenovic, artizana victoriei Frantei in finala cu Australia din Fed Cup (3-2) de la Perth, a declarat dupa ultima partida de dublu ca traieste emotii de nedescris, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Citește și: Adrian Vasile, antrenor CSM București, iși apara…

- Jucatoarea romana de tenis Andreea Mitu a cucerit titlul in proba de simplu a turneului ITF de la Arad, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, duminica, dupa ce a invins-o cu 6-7 (5), 6-4, 6-4, in finala, pe spaniola Irene Burillo Escorihuela. Cristina-Andreea Mitu, care a implini 28 de ani chiar…

- Jucatoarea romana de tenis Andreea Mitu s-a calificat, sambata, in finala de simplu a turneului ITF de la Arad, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, si a cucerit titlul la dublu. Mitu a dispus in semifinale de Nicoleta-Catalina Dascalu cu 6-1, 7-5, iar in finala o va infrunta pe…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu si slovena Katarina Srebotnik au fost invinse de cuplul Miyu Kato (Japonia)/Storm Sanders (Australia), cu 6-4, 6-3, miercuri, in prima runda a probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Hiroshima (Japonia), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari.…

- Perechea Oana Smaranda Corneanu/Oana Gavrila a castigat titlul in proba de dublu a turneului feminin de tenis ITF de la Curtea de Arges, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, dupa ce a dispus cu 7-6 (6), 4-6, 10-8 in finala jucata sambata de cuplul Oana Georgeta Simion/Arina Gabriela Vasilescu.…