- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse s-a calificat, miercuri, fara joc, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Palermo, dotat cu premii totale de 189.708 euro, dupa retragerea adversarei sale din optimi, elvetianca Jil Teichmann. Teichmann (24 ani, 55 WTA), a treia favorita la Palermo,…

- Elena-Gabriela Ruse, locul 137 WTA, venita din calificari, a acces, miercuri, in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 250 de la Palermo. Ruse a beneficiat in optimi de neprezentarea jucatoarei elvetiene Jil Teichmann, locul 55 WTA si cap de serie numarul 3, accidentata la coapsa…

- Gabriela Ruse se afla în fața celui mai important moment de pâna acum al carierei, sportiva noastra întâlnind-o în finala turneului WTA de la Hamburg (zgura) pe Andrea Petkovic (fosta ocupanta a locului 9 mondial). Meciul va începe la ora 13:00 și va fi LiveBLOG pe…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse s-a calificat in finala turneului WTA de la Hamburg, dotat cu premii totale in valoare de 189.708 euro, invingand-o in trei seturi, 2-6, 6-1, 6-4, pe ucraineanca Diana Iastremska, principala favorita, sambata, in penultimul act al competitiei. Ruse…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Daiana Iastremska (38 WTA, principala favorita) va fi adversara romancei Gabriela Ruse (198 WTA) in semifinalele turneului WTA 250 de la Hamburg, dotat cu premii totale de 189.708 euro. Iastremska a trecut vineri, in sferturile de finala, de italianca Sara Errani…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse (198 WTA) s-a calificat vineri dupa-amiaza in semifinala turneului de tenis pe zgura de la Hamburg, invingand in sferturi pe favorita numarul 4, sportive americana Dan...

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse s-a calificat in premiera in semifinala unui turneu WTA, vineri, la Hamburg, dupa ce a invins-o pe americanca Danielle Collins, a patra favorita, cu 6-4, 1-6, 7-5. Ruse (23 ani, 198 WTA), venita din calificari, a obtinut o victorie dramatica…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Fetecau s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Naples (Florida), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce a trecut de Katerina Stewart cu 6-2, 1-6, 6-1. Fetecau (25 ani, 307 WTA) a obtinut victoria in fata americancei (23…