- Jucatoarea franceza de tenis Caroline Garcia (43 WTA, favorita nr.10) a fost eliminata sambata, in primul tur al turneului Phillip Island Trophy (WTA 250), care are loc la Melbourne, dotat cu premii totale de 235.238 dolari americani, dupa ce a pierdut in doua seturi, 7-5, 6-3, in fata japonezei…

- Jucatoarele Irina Begu si Ana Bogdan au acces, sambata, in turul doi la Phillip Island Trophy la Melbourne, turneu WTA 250, dotat cu premii de 235.238 dolari si rezervat sportivelor eliminate prematur de la Australian Open, potrivit news.ro. Begu a invins-o in primul tur pe argentinianca Nadia…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, o va intalni pe Iga Swiatek in optimile de finala ale turneului Australian Open, dupa ce poloneza a trecut de frantuzoaica Fiona Ferro cu 6-4, 6-3, vineri, la Melbourne, in runda a treia. Halep (29 ani), a doua favorita, a reusit sa castige…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, a doua favorita a turneului Australian Open, a declarat ca serviciul a ajutat-o foarte mult in meciul castigat vineri contra rusoaicei Veronika Kudermetova, in turul al treilea al competitiei de la Melbourne. ''Stiam ca loveste foarte puternic…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost invinsa de australianca Ashleigh Barty, numarul unu mondial, cu 6-3, 6-3, marti, in runda a doua a turneului Yarra Valley Classic (WTA 500), care are loc la Melbourne si e dotat cu premii totale de 565.530 dolari. La primul sau meci oficial…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (28 ani, 93 WTA) s-a calificat in turul 2 al turneului WTA Yarra Valley Classic, care a debutat duminica la Melbourne, dupa ce a trecut in runda inaugurala de rusoaica Kamila Rahimova (19 ani, 156 WTA), cu 6-2, 6-2.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a fost desemnata principala favorita a turneului Yarra Valley Classic (WTA 500), dotat cu premii totale de 565.530 dolari, care va debuta duminica la Melbourne.

- Jucatoarea estoniana de tenis Anett Kontaveit (23 WTA, cap de serie nr. 10) a fost eliminata miercuri in primul tur al turneului WTA de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 565.530 dolari, dupa ce a pierdut in doua seturi, 7-5, 6-1, in fata rusoaicei Veronika Kudermetova (46…