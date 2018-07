Stiri pe aceeasi tema

- Austriacul Dominic Thiem, nr.8 mondial, l-a invins duminica pe japonezul Kei Nishikori (Nr.21) in patru seturi, 6-2, 6-0, 5-7, 6-4, si s-a calificat pentru al treilea an consecutiv in sferturile de finala ale turneului de tenis de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului. Dominic…

- Jucatoarea spaniola Garbine Muguruza, a treia pe lista capilor de serie, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de tenis de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut sambata in doua seturi, 6-0, 6-2, de australianca Samantha Stosur. In optimi, Muguruza…

- Jucatoarea suedeza de tenis Johanna Larsson a castigat sambata turneul WTA de la Nurnberg (Germania), dotat cu premii de 226.750 dolari, dupa ce a invins-o in finala pe americanca Alison Riske cu 7-6 (4), 6-4. Larsson, 29 ani, nr. 97 mondial, a castigat al doilea ei turneu din cariera…

- Perechea romana Mihaela Buzarnescu/Raluca Olaru a castigat proba de dublu a turneului de tenis WTA de la Strasbourg (Franta), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, sambata, dupa 7-5, 7-5 in finala cu cuplul Nadia Kicenok (Ucraina)/Anastasia Rodionova (Australia). AGERPRES (editor: Mihai Tenea,…

- Jucatoarea daneza Caroline Wozniacki, a doua favorita, s-a calificat in turul 2 al turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii in valoare totala de 6.685.828 euro. Duminica, in runda inaugurala, Wozniacki, a doua jucatoare a lumii dupa romanca Simona Halep, liderul mondial, a dispus in…

- Portughezul Joao Sousa si americanul Frances Tiafoe se vor intalni in finala turneului ATP de la Estoril (Portugalia), dotat cu castiguri in valoare de 501.345 euro. Sambata, in penultimul act al competitiei, Sousa a dispus cu 6-4, 1-6, 7-6 (7/4) de grecul Stefanos Tsitsipas, in timp ce…

- Belgianca Elise Mertens, principala favorita, si australianca Ajla Tomljanovic vor disputa finala turneului WTA de la Rabat (Maroc), dotat cu premii in valoare de 226.750 dolari. Vineri, in semifinale, Mertens a dispus cu 6-0, 6-2 de taiwaneza Su-Wei Hsieh, a opta favorita, in timp ce…

- Perechea formata din jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu si frantuzoaica Alize Cornet a fost intrecuta de cuplul Veronika Kudermetova (Rusia)/Lidia Morozova (Belarus), cu 1-6, 7-5, 10-4, marti, in prima runda a probei de dublu la turneul WTA de la Stuttgart, dotat cu premii totale de 816.000…