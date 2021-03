Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza (16 WTA, cap de serie nr. 9) s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 1.835.490 dolari, dupa ce a invins-o pe belarusa Arina Sabalenka (8 WTA, cap de serie nr. 3) in trei seturi, 3-6, 6-3,…

- Seria câștigatoare s-a oprit în sferturile de la Dubai, dupa un meci pe care a dat senzația ca-l are în mâna. Jessica Pegula a avut 1-0 la seturi și 5-2, iar mai apoi a ratat și trei mingi de meci. A fost învinsa în cele din urma de experimentata Elise Mertens. Pegula…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza s-a calificat fara probleme in sferturile de finala ale turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 1.835.490 dolari, dupa ce a invins-o pe poloneza Iga Swiatek cu 6-0, 6-4. Muguruza a obtinut victoria in doar 69 de minute,…

- Sorana Cirstea (67 WTA) este in turul 2 al turneului WTA 1000 de la Dubai, dupa victoria obținuta in Post-ul TENIS: Seturi identice in primul tur al Soranei Cirstea la WTA 1000 Dubai apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, a doua favorita, si spaniola Garbine Muguruza s-au calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 565.530 dolari. Pliskova a trecut greu in optimi de Ons Jabeur (Tunisia), cu 6-4,…

- Perechea compusa din belgianca Elise Mertens si belarusa Arina Sabalenka a castigat finala probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis Australian Open, dupa ce a invins in finala cuplul ceh Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, cu 6-2, 6-3, vineri, la Melbourne. Mertens si…

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina a castigat, vineri, turneul Phillip Island Trophy (WTA), care a avut loc la Melbourne si a fost dotat cu premii totale de 235.238 dolari, dupa ce a invins-o in finala pe cehoaica Marie Bouzkova, cu 4-6, 6-2, 6-2. Kasatkina (23 ani, 75 WTA) a obtinut victoria…

- Jucatoarele de tenis Arina Sabalenka (Belarus, 10 WTA, favorita nr. 4) si Elena Ribakina (Kazahstan, 19 WTA, favorita nr. 6) s-au calificat duminica in sferturile de finala ale turneului WTA de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale in valoare de 565.530 dolari, in timp ce Garbine…